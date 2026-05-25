Çin Shenzhou-23 Uzay Aracını Fırlattı

JİUQUAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin pazar günü Shenzhou-23 mürettebatlı uzay aracını fırlattı.
Uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderildi.
Shenzhou-23 mürettebatı, görev komutanı Zhu Yangzhu ile astronotlar Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying'den oluşuyor. Zhu uçuş mühendisi, Zhang uzay aracı pilotu, Li ise yük uzmanı olarak görev yapıyor.
