Cin Şiangcün Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cin Şiangcün Yargılanıyor

23.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in eski Şanşi Eyaleti Valisi Cin Şiangcün, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacak.

Çin'de hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen eski Şanşi Eyaleti Valisi Cin Şiangcün'ün "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamada, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmanın ardından Cin'in mahkemeye sevk edildiği, davanın Hınan eyaletine bağlı Şinyang şehrinin Orta Halk Mahkemesinde görüleceği belirtildi.

Cin'in, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Yulin şehrindeki belediye başkanlığı görevinden Şanşi Eyaleti Valiliğine dek geçen 20 yılda, "işgal ettiği farklı konumları kötüye kullanarak, bazı şirketlere ve bireylere büyük miktarda rüşvet karşılığında yasa dışı kazanç sağladığı" iddia edildi.

Kariyerinin ilk yıllarında Çin'in farklı eyaletlerinde teknoloji, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında değişik kademelerde bürokratik görevler üstlenen 61 yaşındaki Cin, 2003'te Yulin Belediye Başkanı olmuştu.

Cin, Guangşi'de Yulin ve ardından Fangçınggang şehirlerinin Komünist Parti Sekreteri olarak görev yaptıktan sonra 2018'de Tiencin Şehri Belediye Başkan Yardımcısı, 2022'de Tiencin Şehri Komünist Parti Sekreter Yardımcısı olmuştu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022'de düzenlediği 20. Ulusal Kongresinde partinin en yüksek karar organı Merkez Komite'ye seçilen Cin, Aralık 2022'de Şanşi Eyaleti Valisi olarak atanmıştı.

Cin, 2025'te hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından görevden alınmış ve partiden ihraç edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cin Şiangcün Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 15:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Cin Şiangcün Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.