Çin, Siber Alan Kimlikleri ile Kişisel Bilgilerin Korunmasını Sağlayacak - Son Dakika
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Çin, Siber Alan Kimlikleri ile Kişisel Bilgilerin Korunmasını Sağlayacak

Çin hükümeti, vatandaşların kişisel bilgilerini korumak ve siber alan kimliklerinin doğrulanmasını hızlandırmak amacıyla taslak bir belge yayımladı. Belgeye göre, vatandaşlar siber alan kimlikleri aracılığıyla internet hizmet sağlayıcılarına kişisel bilgilerini vermekten kaçınabilecekler. Siber alan kimlikleri, bireyin gerçek hayattaki kimliğine karşılık gelecek ancak herhangi bir açık belge içermeyecek şekilde olacak. Hükümet, ulusal bir hizmet platformu kurarak siber alan kimliklerinin doğrulanması ve verilmesini sağlayacak, bireyler ise bu kimliklere gönüllü olarak başvurabilecekler. Taslakta ayrıca, siber alan kimliklerinin kullanımı, kimlik verilmesi ve kişisel bilgi güvenliği ile ilgili hükümler yer alıyor. Halk, taslakla ilgili görüş ve önerilerini belirlenen tarihe kadar çeşitli yöntemlerle iletebilecekler.

27.07.2024 10:01
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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin vatandaşları gelecekte siber alan kimliklerini kullanarak internet hizmet sağlayıcılarına kişisel bilgilerini vermekten kaçınabilecek.

Kamuoyunun görüşlerini almak üzere Cuma günü yayımlanan taslak belge, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Siber Alan İdaresi tarafından hazırlandı. Ortak yayımlanan açıklamaya göre belge, vatandaşların kişisel bilgilerini korumayı, siber alan kimliklerinin doğrulanmasına yönelik kamu hizmetini düzenlemeyi ve güvenilir çevrimiçi kimlik stratejisinin uygulanmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Taslağa göre siber alan kimlikleri, biri harf ve rakamlardan oluşan bir dizi, diğeri ise çevrimiçi bir kimlik bilgisi şeklinde olmak üzere iki şekilde olacak. Her ikisi de bireyin gerçek hayattaki kimliğine karşılık gelecek ancak herhangi bir açık belge içermeyecek.

Hükümet, siber alan kimliklerinin doğrulanması ve verilmesi için ulusal hizmet platformu kuracak, bireyler ise bu kimliklere gönüllü olarak başvurabilecek.

Taslakta, vatandaşların hizmetlere kayıt olurken veya kimliklerini doğrularken internet servis sağlayıcılarına artık gerçek hayatta kişisel bilgilerini vermek zorunda kalmayacakları belirtildi.

Sonuç olarak, vatandaşların kişisel bilgilerinin internet servis sağlayıcıları tarafından ölçüsüz toplanması ve saklanmasının önleneceği ve en aza indirileceği belirtildi.

Taslakta, siber alan kimliklerinin çevrimiçi kimlik doğrulama için hangi şekillerde kullanılabileceği açıkça belirtilirken, başvuru, kimlik verilmesi, kimlikler için gerekli meşru kimlik belgelerinin kapsamı ile veri ve kişisel bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükler ile ilgili hükümler yer alıyor.

Taslakta ayrıca, siber alan kimlik kamu hizmeti platformu tarafından toplanan kişisel bilgiler için "asgari ve gereklilik" ilkesi açıkça belirtilirken, platformun kullanıcıların kişisel bilgilerini işlerken açıklama, bildirim ve veri koruma açısından yükümlülükleri hakkında bilgi veriliyor.

Halk, taslakla ilgili görüş ve önerilerini "www.moj.gov.cn" ve "www.chinalaw.gov.cn" internet sitelerinin yanı sıra e-posta ve posta yoluyla da iletebilecek. Geri bildirim için son tarih 25 Ağustos olarak belirlendi.

Kaynak: Xinhua

Hükümet, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Siber Alan Kimlikleri ile Kişisel Bilgilerin Korunmasını Sağlayacak - Son Dakika

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