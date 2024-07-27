Çin, Siber Alan Kimlikleri ile Kişisel Bilgilerin Korunmasını Sağlayacak

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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin vatandaşları gelecekte siber alan kimliklerini kullanarak internet hizmet sağlayıcılarına kişisel bilgilerini vermekten kaçınabilecek.

Kamuoyunun görüşlerini almak üzere Cuma günü yayımlanan taslak belge, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Siber Alan İdaresi tarafından hazırlandı. Ortak yayımlanan açıklamaya göre belge, vatandaşların kişisel bilgilerini korumayı, siber alan kimliklerinin doğrulanmasına yönelik kamu hizmetini düzenlemeyi ve güvenilir çevrimiçi kimlik stratejisinin uygulanmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Taslağa göre siber alan kimlikleri, biri harf ve rakamlardan oluşan bir dizi, diğeri ise çevrimiçi bir kimlik bilgisi şeklinde olmak üzere iki şekilde olacak. Her ikisi de bireyin gerçek hayattaki kimliğine karşılık gelecek ancak herhangi bir açık belge içermeyecek.

Hükümet, siber alan kimliklerinin doğrulanması ve verilmesi için ulusal hizmet platformu kuracak, bireyler ise bu kimliklere gönüllü olarak başvurabilecek.

Taslakta, vatandaşların hizmetlere kayıt olurken veya kimliklerini doğrularken internet servis sağlayıcılarına artık gerçek hayatta kişisel bilgilerini vermek zorunda kalmayacakları belirtildi.

Sonuç olarak, vatandaşların kişisel bilgilerinin internet servis sağlayıcıları tarafından ölçüsüz toplanması ve saklanmasının önleneceği ve en aza indirileceği belirtildi.

Taslakta, siber alan kimliklerinin çevrimiçi kimlik doğrulama için hangi şekillerde kullanılabileceği açıkça belirtilirken, başvuru, kimlik verilmesi, kimlikler için gerekli meşru kimlik belgelerinin kapsamı ile veri ve kişisel bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükler ile ilgili hükümler yer alıyor.

Taslakta ayrıca, siber alan kimlik kamu hizmeti platformu tarafından toplanan kişisel bilgiler için "asgari ve gereklilik" ilkesi açıkça belirtilirken, platformun kullanıcıların kişisel bilgilerini işlerken açıklama, bildirim ve veri koruma açısından yükümlülükleri hakkında bilgi veriliyor.

Halk, taslakla ilgili görüş ve önerilerini "www.moj.gov.cn" ve "www.chinalaw.gov.cn" internet sitelerinin yanı sıra e-posta ve posta yoluyla da iletebilecek. Geri bildirim için son tarih 25 Ağustos olarak belirlendi.