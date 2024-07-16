Çin, Şiddetli Yağış Tehdidi İçin Acil Durum Hazırlığı Çağrısında Bulundu

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Çin'in kuzey bölgeleri şiddetli hava koşullarına hazırlanırken, yetkililer yaklaşan yoğun yağış tehdidine karşı tam acil durum hazırlığı çağrısında bulundu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"Çin'in kuzey bölgeleri şiddetli hava koşullarına hazırlanırken, yetkililer yaklaşan yoğun yağış tehdidine karşı tam acil durum hazırlığı çağrısında bulundu.

Çin her sene genellikle Temmuz sonundan Ağustos başına kadar süren kritik sel kontrolü sezonuna giriyor.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ilgili eyalet düzeyindeki bölgelere, taşkınlara neden olan nehirler ve kentsel drenaj sistemleri de dahil olmak üzere savunmasız alanlara karşı teyakkuzda olunması talimatını verdi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)