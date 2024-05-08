Çin, Sırbistan'ı Sarsılmaz Bir Dost Olarak Tanımlıyor - Son Dakika
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Çin, Sırbistan'ı Sarsılmaz Bir Dost Olarak Tanımlıyor

Çin, Sırbistan\'ı Sarsılmaz Bir Dost Olarak Tanımlıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'ı ülkenin dış ilişkilerinde sarsılmaz bir dost olarak tanımlıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise Çin'in Sırbistan'a her zaman eşit muamele ettiğini ve sarsılmaz dostluğundan gurur duyduğunu belirtiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerde yakın iletişim, yakın işbirliği ve birbirinin temel çıkarlarına saygı gösterme ön planda bulunuyor.

08.05.2024 13:37
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BELGRAD/BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin dış ilişkilerinde Sırbistan'ı "sarsılmaz bir dost" olarak tanımlıyor. Çin diplomatik söyleminde bu terim özel bir anlam taşıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz Ekim ayında 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Xi'ye, Sırbistan'ın Çin ile olan sarsılmaz dostluğundan gurur duyduğunu ve Çin'in Sırbistan'a her zaman eşiti olarak muamele ettiğini söylemişti.

Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Wang Yiwei, sarsılmaz dostluk teriminin, birbirinin temel çıkarlarına hakiki saygı gösterme temelinde yakın ilişki, yakın iletişim ve yakın işbirliği anlamına geldiğini belirtti. Tüm bu özellikler Çin-Sırbistan ilişkisinde de bulunuyor.

2016 yılında ülkeye yaptığı ziyaret sırasında Sırbistan'ın direncinin, mirasının ve doğal güzelliğinin bir sembolü olan Belgrad'daki Kalemegdan Parkı'nda gezintiye çıkan Xi, Sırbistan'a ve halkına duyduğu derin saygıyı ifade etmişti.

Sırbistan'ın eski savunma ve içişleri bakanlarından Aleksandar Vulin, iki ülke arasındaki bağın sadece diplomasiyle değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve anlayış yoluyla da pekiştiğini vurguluyor.

Vulin, "Sırbistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne sadece büyüklüğünden dolayı değil, sahip olduğu emsal nitelikteki liderliğinden dolayı da derin saygı duyuyor. Çin nasıl konuşmak ve dinlemek gerektiğini bilir. Çin bir komutan değil, bir ortaktır. Çin dikte etmez, tavsiye eder" diyor.

Kaynak: Xinhua

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