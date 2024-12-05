Çin, Starlink Alternatifi Uydu Grubunu Fırlattı

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Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, ABD'li SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (SpaceSail) takımuydu ağının parçasını oluşturacak 3'ncü uydu grubunu uzaya gönderdi.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamaya göre, "Kutup Yörüngesi-03" adı verilen, 18 uydudan oluşan grup, Long March 6A roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesinde kutup düzlemi konumuna yerleşirken, fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 550'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takımuydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanırken, tüm aşamalar tamamlandığında 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takımuydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak 18'er uydudan oluşan uydu gruplarının ilki 6 Ağustos'ta, ikincisi 15 Ekim'de fırlatılmıştı.

Starlink ve Çienfan gibi takımuydu ağları, Alçak Yer Yörüngesi'nde yaratması muhtemel sıkışıklık ve uydunun ömrünü tamamladıktan sonra sebep olacağı uzay enkazı nedeniyle tartışmalara yol açıyor.