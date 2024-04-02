Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınadı

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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in, Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında saldırıya ilişkin olarak, "Diplomatik kurumların güvenliği ihlal edilemez. Ayrıca Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli" dedi.

Ortadoğu'daki mevcut durumun çalkantılı olduğunu belirten Wang, Çin'in gerilimi tırmandıracak her türlü eyleme karşı olduğunu ifade etti.

Suriye Savunma Bakanlığı'na göre İsrail, Pazartesi günü yerel saatle 17.00 sularında Suriye'ye ait işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk binasını hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından yayımladığı yazılı açıklamada, bakanlık sözcüsü Nasır Kenani'nin, İran'ın karşı önlem alma hakkını saklı tutarken bir yandan da saldırıya vereceği yanıtı düşüneceği ve "saldırının faili" için en uygun cezayı belirleyeceği yönündeki sözlerine yer verdi.