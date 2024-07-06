Çin, Taiwan balıkçı teknesine el koymasının meşru olduğunu söyledi

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BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarası sahil güvenliğinin kısa süre önce Quanzhou kenti yakınlarındaki sularda yasadışı faaliyetler yürüttüğünden şüphelenilen Taiwan balıkçı teknesine el koymasının meşru ve yasalara uygun olduğunu söyledi.

Chen, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'nin (DPP) bazı üyelerinin konuyla ilgili söylemlerinin sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, bazı Demokratik İlerleme Partisi üyelerinin temelsiz suçlamalarının ve siyasi manipülasyonlarının kötü niyetli olduğunu ve sorunun çözümüne katkıda bulunmayacağını vurguladı.