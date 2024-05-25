Çin, 'Taiwan'ın bağımsızlığına' müsamaha göstermeyecek

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BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı faaliyetlere her ne bahaneyle olursa olsun koruma kalkanı sağlama girişimlerine asla müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı, Cuma günkü olağan basın toplantısında, bir ABD'li yetkilinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası çevresindeki ortak askeri tatbikatlarına yönelik demeçlerine yanıt olarak yaptı. Söz konusu ABD'li yetkili Çin'e itidalle hareket etme çağrısı yapmıştı.

Taiwan'ın, Çin'in Taiwan'ı olduğunu ve ABD'nin Çin'e parmak sallama pozisyonunda olmadığını belirten Wang, Taiwan Boğazı'ndaki gerginliğe Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin ABD'nin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik desteğini alma çabasının ve ABD'deki bazı kişilerin bölgesel barış ve istikrar adına Çin'i kontrol altına almak üzere Taiwan'ı kullanma girişiminin neden olduğunu vurguladı.

Wang, ABD tarafı gerçekten Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı sürdürmek istiyorsa, tek Çin ilkesini tartışmasız bir şekilde desteklemesi ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkması gerektiğini ifade etti.

Dünyanın adalet için sesini yükselttiği söyleyen Wang, son birkaç gündür birçok ülkeden siyasi liderler ile çeşitli sektörlerden temsilcilerin tek Çin ilkesine desteğini yinelediğini sözlerine ekledi. Bu lider ve temsilcilerin, Çin'in "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlere yönelik muhalefetine ve Çin'in ulusal yeniden birleşmesine destek verdiğini hatırlatan Wang, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine desteğinin sarsılmaz şekilde sürdüğünü vurguladı.

Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik çabaların hiçbir yere varmayacağını, "Taiwan'ın bağımsızlığına" göz yumup destek verenlerinin ateşle oynadıklarını söyledi. Wang, oynadıkları ateşin onları yakacağını ve hiçbir şeyin Çin'i ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaktan alıkoyamayacağını söyledi.

Sözcü, "'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik her türlü girişimi geri püskürtmek için gereken her şeyi yapacağız" diye konuştu.