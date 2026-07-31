Çin, Taiwan Yakınlarında Kolluk Devriyesi Yapıyor

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue cuma günü Çin'in Taiwan adasının doğusundaki sularda rutin kolluk devriyesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Xiushan gemi filosunun, temmuz ayından bu yana ilgili suların yönetimini güçlendirmeye devam ettiğini, olağan seyrüseferi ve operasyonel düzeni sağladığını ve Taiwanlı soydaşlar da dahil olmak üzere Çin halkının meşru hak ve çıkarlarını ve can ve mal güvenliklerini koruduğunu belirtti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda kolluk devriyelerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.