Çin Tedarik Zincirleri İçin İşbirliği Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, küresel tedarik zincirlerinin güvenli, istikrarlı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesinin, tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, Financial Times gazetesinde yayımlanan ve Avrupa ile ABD'nin Çin'e bağımlılığını azaltmasının maliyetine ilişkin araştırmayı konu alan haberi değerlendirdi. Haberde, Avrupa ile ABD'nin 2050 yılına kadar kritik sektörlerde Çin'e olan bağımlılığını sona erdirmek için önümüzdeki 25 yıl içinde ilave 23,6 trilyon ABD doları yatırım yapması gerekeceği, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerinin kısa vadede yeniden oluşturulmasının mümkün olmadığı belirtilmişti.

Lin, söz konusu değerlendirmenin, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin ne kadar derin bir şekilde birbirine bağlı ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu, ayrıca tüm ülkelerin ortak çıkarlara sahip tek bir topluluğun parçası olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bağları koparma girişimlerinin, korumacı engellerin ve sanayi ile tedarik zincirlerini zorla yeniden şekillendirme çabalarının yalnızca yüksek maliyetli olmakla kalmadığını, aynı zamanda piyasa kurallarına ve işletmelerin tercihine de aykırı olduğunu belirten Lin, bunun sonunda herkesin daha fazla maliyete katlanacağını, ancak daha az fayda elde edeceğini ifade etti.

Lin, "Gerçek güvenlik, izolasyondan değil işbirliğinden doğar" dedi.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılma politikasını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Lin, ülkesinin devasa pazarı ve kapsamlı sanayi sistemi sayesinde dünyaya kaliteli ürünler ve işbirliği fırsatları sunmaya devam edeceğini söyledi.

Lin, "Bloklar arası cepheleşme anlayışına karşı çıkmak, küresel tedarik zincirlerinde kazan-kazan işbirliğini güçlendirmek ve dünyanın ortak kalkınmasına istikrarlı ivme kazandırmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazırız" dedi.