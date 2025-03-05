Çin, Tek Taraflılığa Karşı Çıkacak

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin, tek taraflılık ve korumacılığın her türüne karşı olmaya ve uluslararası eşitlik ve adaleti desteklemeye devam edecek.

Çarşamba günü ulusal yasama organına sunulan hükümet çalışma raporuna göre Çin, barış odaklı bağımsız dış politikası ve barışçıl kalkınma yoluna bağlılığını sürdürecek.

Raporda Çin'in yeniden birleşme davasını kararlılıkla ilerleteceği de belirtildi.

Rapora göre Çin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında ekonomik ve kültürel etkileşim ile işbirliğini teşvik etmek üzere kurum ve politikaları geliştirecek ve her iki yakadaki Çin halkının refahını artırmak için boğazın iki tarafı arasında entegre kalkınmayı ilerletecek.