Çin, Teknoloji İnovasyonuna Daha Fazla Kredi Desteği Çağrısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Teknoloji İnovasyonuna Daha Fazla Kredi Desteği Çağrısında Bulundu

Çinli yetkililer, teknoloji firmalarına kredi desteğini artırmayı hedefliyor.

26.11.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çinli yetkililer, bilim ve teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla daha fazla kredi desteği çağrısında bulundu.

Çin Merkez Bankası ve diğer hükümet birimleri tarafından pazartesi günü düzenlenen konferanstan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım itibarıyla bankalar 1.737 işletme ve proje ile yaklaşık 400 milyar yuan (yaklaşık 55,62 milyar ABD doları) tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Bu fonlar, başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına ilk kez kredi sağlayarak, kilit öneme sahip alanlarda büyük ölçekli ekipman yükseltmelerini etkin bir şekilde destekledi.

Konferansta ayrıca finans kuruluşlarının politika kaynaklarını tam anlamıyla kullanarak, ilgili işletme ve projelere daha fazla kredi sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Teknoloji İnovasyonuna Daha Fazla Kredi Desteği Çağrısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
10:22 Bakan Güler: Zap’ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
15:35 Asgari ücrette son bir hafta Asgari ücrette son bir hafta
15:34 İzmir’de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3’ü öğrenci, 5 yaralı İzmir'de lise bahçesinde bıçaklı kavga: 3'ü öğrenci, 5 yaralı
15:32 Kreş tartışması büyüyor Yusuf Tekin’den İmamoğlu’na sert yanıt Kreş tartışması büyüyor! Yusuf Tekin'den İmamoğlu'na sert yanıt
15:19 Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı Ünlü yorumcu maç sonu kapıştığı taraftarı otoparka çağırdı
15:18 TOKİ, Türkiye genelinde 800’den fazla arsa satıyor TOKİ, Türkiye genelinde 800'den fazla arsa satıyor
15:12 Müge Anlı, kendisini eleştirenlere ’geri zekalı’ dedi Müge Anlı, kendisini eleştirenlere 'geri zekalı' dedi
15:06 Hadise’nin sevişme sahnesi beğenilmedi İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Hadise'nin sevişme sahnesi beğenilmedi! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:00 Hasan Arat’ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
14:42 Araç alımında yeni dönem 5 Aralık’tan itibaren başlıyor Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 11:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Teknoloji İnovasyonuna Daha Fazla Kredi Desteği Çağrısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.