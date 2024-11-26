Çin, Teknoloji İnovasyonuna Daha Fazla Kredi Desteği Çağrısında Bulundu

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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çinli yetkililer, bilim ve teknoloji inovasyonunu ve teknolojik dönüşümü desteklemek amacıyla daha fazla kredi desteği çağrısında bulundu.

Çin Merkez Bankası ve diğer hükümet birimleri tarafından pazartesi günü düzenlenen konferanstan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım itibarıyla bankalar 1.737 işletme ve proje ile yaklaşık 400 milyar yuan (yaklaşık 55,62 milyar ABD doları) tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Bu fonlar, başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına ilk kez kredi sağlayarak, kilit öneme sahip alanlarda büyük ölçekli ekipman yükseltmelerini etkin bir şekilde destekledi.

Konferansta ayrıca finans kuruluşlarının politika kaynaklarını tam anlamıyla kullanarak, ilgili işletme ve projelere daha fazla kredi sağlamaları gerektiği vurgulandı.