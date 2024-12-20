Çin, Tianqi Uydularını Uzaya Gönderdi

RİZHAO, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin, Tianqi takım uydusuna ait dört uyduyu perşembe günü uzaya göndererek planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirdi.
Tianqi 33-36 uydularını taşıyan ticari CERES-1 Y4 taşıyıcı roketi, ülkenin doğusunda yer alan Shandong eyaleti yakınlarındaki sulardan Beijing saatiyle 18.18'de fırlatıldı.
Açık denizden yapılan fırlatma işlemi Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
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