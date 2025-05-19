Çin, Tianwen-2'yi Uzaya Göndermeye Hazırlanıyor

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Tianwen-2 keşif aracını mayıs ayı sonunda uzaya göndermeyi planlanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin teknik alanında planlanan montaj, test ve yakıt ikmali tamamlanan keşif aracı fırlatma alanına nakledildi.

Sonrasına aracın işlevsel kontrollerinin ve ortak testlerinin gerçekleştirileceği bildirildi.

İdareden yapılan açıklamada Tianwen-2'yi fırlatma görevinde kullanılacak Uzun Yürüyüş-3B Y110 roketinin 14 Mayıs'ta teknik alandan fırlatma alanına nakledildiği ve kaldırma ve kenetlenme işlemlerinin tamamlandığı da kaydedildi.