Çin Ticaret Bakanı: Elektrikli araç üretiminin başarısı sübvansiyonlardan değil teknolojik inovasyonlardan kaynaklanıyor

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PARİS, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çinli elektrikli araç üreticilerinin kaydettiği hızlı gelişimin sübvansiyonlardan değil, devamlı nitelikteki teknolojik inovasyonlardan, iyi yapılandırılmış tedarik zinciri sisteminden ve tam piyasa rekabetinden kaynaklandığını belirtti.

Bakan, Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa tarafından ileri sürülen "kapasite fazlası" suçlamalarının mesnetsiz olduğunu söyledi.

Çin'in elektrikli araç endüstrisindeki gelişimin, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelenin yanı sıra yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme de önemli katkı sağladığını belirten Wang, Çin hükümetinin işletmeleri kendi meşru hak ve menfaatlerini korumaları konusunda aktif olarak destekleyeceğini ifade etti.

Wang, işletmelerin dış kaynaklı zorluklar ve belirsizlikler karşısında dahili kapasitelerini geliştirmeleri, inovasyona bağlı kalmaları, risk yönetimini güçlendirmeleri ve yeşil kalkınmaya önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

Bakan, Çinli işletmelerin ayrıca yerel işletmelerle işbirliğini derinleştirmesi, ortak kalkınma arayışında olması ve küresel yeşil dönüşüme sağlam katılımcılar ve katkı sağlayıcılar olarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Avrupa Birliği (AB) Ticaret Odası ile Geely, SAIC, BYD ve CATL gibi 10'u aşkın işletmeden temsilcilerin katıldığı toplantıda, Çinli işletmelerin küresel yerleşiminin optimize edilmesi ve elektrikli araç sektöründe Çin ile Avrupa arasındaki faydalı işbirliğinin derinleştirilmesi hususları üzerinde duruldu.

Katılımcılar toplantıda, Avrupa'daki yatırım ve faaliyetlerini anlatırken, AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasına tepkilerini de ifade etti.

Katılımcılar, bilimsel ve teknolojik inovasyonu teşvik etmeyi sürdürme, açıklık ve işbirliğini destekleme, adil rekabet uygulama, ticari ihtilaflara aktif şekilde müdahale etme ve Avrupalı ortaklarla faydalı işbirliği yaparak karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etme sözü verdi.