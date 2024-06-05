Çin Ticaret Bakanı, Portekiz'deki Çinli işletmelere hakiki adil rekabet çağrısı yaptı

Güncel

LİZBON, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Portekiz'de faaliyet gösteren Çinli işletmelerin temsilcileriyle görüşmesinde ekonomik ve ticari alanlarda "hakiki adil rekabet" çağrısında bulundu.

Çin'in Portekiz Büyükelçisi Zhao Bentang'ın da iştirak ettiği Salı günkü yuvarlak masa toplantısında, bazı temsilciler Avrupa Birliği'nin son dönemde "adil rekabet" kisvesi altında Çinli işletmelere karşı yaptığı hamlelere ilişkin endişelerini dile getirdi.

Wang, Çin'e yönelik "haksız rekabet" suçlamalarının dayanaksız olduğunu ve hakiki adil rekabetin korumacı ve dışlayıcı değil, daha ziyade açık, işbirlikçi ve karşılıklı faydalı olması gerektiğini söyledi.

Bakan, Çin'in sağlıklı rekabete kucak açtığını ve büyümeyi baskılamak için tasarlanan her türlü kötücül rekabete ise karşı olduğunu belirtti.