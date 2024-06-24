Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarına karşı çıkıyor

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı tarafından önerilen kurallara karşı olduklarını bildirdi. Bakanlık, ABD'nin ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırıp silah olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik yatırımları kısıtlayan bu kural önerisini uluslararası ekonomik ve ticari düzeni bozduğunu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını zedelediğini vurguladı. Çin, ABD'nin kısıtlamaları kaldırarak uygun bir ortam yaratmasını talep etti.

24.06.2024 13:40
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BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'deki ABD yatırımlarını kısıtlamak amacıyla geçtiğimiz Cuma günü ABD Hazine Bakanlığı tarafından önerilen kurallara kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Bakanlık sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin piyasa ekonomisi kurallarına ve adil rekabet ilkesine riayet etmesi ve ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırıp silah olarak kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, bir yandan Çin'le "bağları koparmak" ya da Çin'in ekonomik kalkınmasını engellemek gibi bir niyetinin olmadığını sıklıkla dile getiren ABD tarafının diğer yandan da ABD'li şirketlerin Çin'e yatırımını kısıtlayan ve Çin'deki endüstrilerin normal gelişimini baskılayan söz konusu kural önerisini çıkarmakta ısrar ettiğini belirtti.

Bu hamleyi ulusal güvenlik kavramının tipik şekilde genelleştirilmesi olarak niteleyen sözcü, bunun iki ülke liderinin San Francisco'da vardığı önemli uzlaşıyla çeliştiğini, Çinli ve ABD'li işletmeler arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini olumsuz etkilediğini, uluslararası ekonomik ve ticari düzeni bozduğunu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını zedelediğini vurguladı.

Sözcü, Çin'in karşı önlemler alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Sözcü, ABD tarafının Çin'e yatırımları olumsuz etkileyen kısıtlamaları kaldırarak, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği için uygun bir ortam yaratması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e yönelik yatırım kısıtlamalarına karşı çıkıyor - Son Dakika

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