Çin Tüketim Takas Programına 69 Milyar Yuan Destek

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin tüketim malları takas programını desteklemek için üçüncü parti ultra uzun vadeli özel hazine bonosu fonlarına 69 milyar yuan (yaklaşık 9,66 milyar ABD doları) ayırdı.

Maliye Bakanlığı yetkilisi Wu Gai, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile birlikte programı desteklemek için bu yıl bu tür fonlara 300 milyar yuan tahsis ettiğini söyledi.

Toplamda 162 milyar yuan değerindeki bu fonların ilk iki partisinin bu yılın ocak ve nisan aylarında tahsis edildiğini hatırlatan Wu, kalan fonların, yerel yetkililerin takas programını ilerletmelerine destek olarak ekim ayında ödeneceğini kaydetti.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu verilerine göre 16 Temmuz itibarıyla ülke genelinde toplam 280 milyon kişi tüketim malları takas programı kapsamında sübvansiyon başvurusunda bulunurken, bu kapsam gerçekleştirilen mal satışları 1,6 trilyon yuanı aştı.

Komisyon, bir sonraki adımda sübvansiyon dağıtım yöntemlerini optimize edeceğini, daha kurallı bir politika hazırlayacağını ve ürün kalitesi ve fiyatlandırmaya yönelik denetimleri sıkılaştıracağını açıkladı.