Çin Turizm Pazarında Kayda Değer Artış

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Du Jiang, Çin turizm pazarında bu yılın ilk üç çeyreğinde kayda değer bir artış görüldüğünü söyledi.

Bakanlığın verilerine göre, iç turizmde 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artışla 3,67 milyar ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde iç turizmde yüzde 114 artışla 3,7 trilyon yuan (yaklaşık 520,47 milyar ABD doları) gelir elde edildi.

Bakan yardımcısı, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, bu yıl halk arasında artan seyahat talebinin iç turizmi önemli ölçüde hareketlendirdiğini söyledi.

Du, "Bu artış sadece sektördeki tüketici harcamalarının artmasını teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın teşvikinde de rol oynadı" dedi.