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Çin Turizm Pazarında Kayda Değer Artış - Son Dakika
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Çin Turizm Pazarında Kayda Değer Artış

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Du Jiang, bu yılın ilk üç çeyreğinde Çin turizm pazarında kayda değer bir artış olduğunu açıkladı. İç turizmde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artışla 3,67 milyar ziyaret gerçekleştirildi ve 3,7 trilyon yuan gelir elde edildi. Artan seyahat talebi, iç turizmi hareketlendirdi ve ekonomik toparlanmaya katkı sağladı.

Çin Turizm Pazarında Kayda Değer Artış
14.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:40
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BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Du Jiang, Çin turizm pazarında bu yılın ilk üç çeyreğinde kayda değer bir artış görüldüğünü söyledi.

Bakanlığın verilerine göre, iç turizmde 2023'ün ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artışla 3,67 milyar ziyaret gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde iç turizmde yüzde 114 artışla 3,7 trilyon yuan (yaklaşık 520,47 milyar ABD doları) gelir elde edildi.

Bakan yardımcısı, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, bu yıl halk arasında artan seyahat talebinin iç turizmi önemli ölçüde hareketlendirdiğini söyledi.

Du, "Bu artış sadece sektördeki tüketici harcamalarının artmasını teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın teşvikinde de rol oynadı" dedi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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