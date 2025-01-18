Çin, Türkiye'ye Karşı DTÖ'ye Başvuruyor

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BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Çin'den yapılan araç ithalatına yönelik kısıtlayıcı önlemlerine karşın bir uzman grubu kurulması amacıyla Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) talepte bulundukların açıkladı.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada Türkiye'nin gümrük vergisi getirme ve Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar dahil çeşitli taşıtlara ithalat iznini şart koşma gibi kısıtlayıcı önlemlere sık sık başvurduğunu belirterek, bunun DTÖ kurallarını ihlal ettiğini ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Açıklamada talebin, Türkiye'yle istişarelerden sonuç alınamaması üzerine 16 Ocak 2025'te DTÖ'ye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çin, DTÖ kurallarına uygun şekilde dava sürecini takip edecek ve yerli sektörlerinin meşru hak ve çıkarlarını koruyacaktır" denildi.