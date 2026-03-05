Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu Açıldı

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu Açıldı
05.03.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Ulusal Halk Kongresi'nin genel kurulu, hükümet raporuyla açıldı. 15. Beş Yıllık Plan önümüze geliyor.

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen oturuma Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Lıci ve Çin Komünist Partisinin (ÇKP) önde gelen isimleri katıldı.

Kongre'nin 14. döneminin 4. genel kurulunun açılışının yapıldığı oturumda Başbakan Li, hükümetin yıllık çalışma raporunu ve bütçe taslağını meclise sundu.

Li, konuşmasında genel kurulda görüşülecek 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ana hatlarına dair bilgi verdi.

Hükümetin çalışma raporu, taslak bütçe ve kalkınma planı, 12 Mart'taki kapanış oturumunda oylanarak kabul edilecek.

Çin Ulusal Halk Kongresi

Çin'in en üst düzey yasama organı ÇUHK'un 2 bin 977 üyesi bulunuyor. Meclis, Çin'in eyalet ve bölge düzeyindeki yerel halk kongrelerinin temsilcilerinin yanı sıra Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polisi delegelerinden oluşuyor.

Üyeleri 5 yılda bir seçilen meclis, ulusal düzeyde önemli yasalar ve yasal değişikliklerini yapma ve üst düzey yönetim kademelerine yapılan atamaları onaylama yetkisine sahip bulunuyor.

ÇUHK Genel Kurulu yılda bir kez toplanıyor, meclisin yasama görevlerini yıl içinde 2 ayda bir toplanan 175 kişilik ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını danışma organı niteliğindeki Çin Siyasi Halk Danışma Konferansı (ÇSHDK) ile aynı günlerde yapıyor. Çin'de o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
İsmail Kaani idam mı edildi İsmail Kaani idam mı edildi?
Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi Tapuda avukat sorumluluğu geliyor Adalet Bakanı Gürlek talimatı verdi! Tapuda avukat sorumluluğu geliyor
İşte İran’la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor İşte İran'la savaşta ölen 4 ABD askerinin isimleri: Fotoğrafların altına herkes aynı yorumu yapıyor
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerini paylaşıyor İran ajansları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerini paylaşıyor

09:46
Grasshopper Kadın Futbol Takımı’nın oyuncuları olay oldu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
07:46
ABD’yi korkutan İran silahı Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 09:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.