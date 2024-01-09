Çin, Ulusal Otomotiv Çip Standartlarını Oluşturmak İçin Yönerge Yayımladı

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ulusal otomotiv çip standartlarının oluşturulmasına ilişkin bir yönerge yayımladı.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yönerge, otomotiv çip standartlarının geliştirilip uygulanmasını teşvik etmeyi ve çiplerin araştırma, geliştirme ve uygulamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yönergeye göre kilit önemdeki ürünlere ilişkin temel, yaygın ve ilgili nitelikteki acil ihtiyaç duyulan standartların geliştirilmesine öncelik verilecek.

Ülke, 2025 yılına kadar güvenilirlik, çevre, elektromanyetik uyumluluk, işlevsel güvenlik ve bilgi güvenliğine ilişkin temel gereklilikleri ortaya koyan 30'dan fazla kilit standart geliştirecek. 2030 yılı itibarıyla ise ileriye dönük, entegre otomotiv çip teknolojisi ve ürünlerinin gelişimini etkin şekilde destekleyecek 70'i aşkın standart belirlenmiş olacak.