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Çin, Ulusal Otomotiv Çip Standartlarını Oluşturmak İçin Yönerge Yayımladı - Son Dakika
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Çin, Ulusal Otomotiv Çip Standartlarını Oluşturmak İçin Yönerge Yayımladı

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, otomotiv çip standartlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını teşvik etmek amacıyla bir yönerge yayımladı. Yönergeye göre, kilit önemdeki ürünlere öncelik verilerek temel, yaygın ve ilgili nitelikteki acil ihtiyaç duyulan standartlar geliştirilecek. Ülke, 2025 yılına kadar 30'dan fazla kilit standart belirleyerek güvenilirlik, çevre, elektromanyetik uyumluluk, işlevsel güvenlik ve bilgi güvenliği gerekliliklerini karşılayacak. 2030 yılı itibarıyla ise 70'ten fazla standart ile ileriye dönük, entegre otomotiv çip teknolojisi ve ürünlerinin gelişimini destekleyecek.

Çin, Ulusal Otomotiv Çip Standartlarını Oluşturmak İçin Yönerge Yayımladı
09.01.2024 - 09:22,
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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, ulusal otomotiv çip standartlarının oluşturulmasına ilişkin bir yönerge yayımladı.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre yönerge, otomotiv çip standartlarının geliştirilip uygulanmasını teşvik etmeyi ve çiplerin araştırma, geliştirme ve uygulamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yönergeye göre kilit önemdeki ürünlere ilişkin temel, yaygın ve ilgili nitelikteki acil ihtiyaç duyulan standartların geliştirilmesine öncelik verilecek.

Ülke, 2025 yılına kadar güvenilirlik, çevre, elektromanyetik uyumluluk, işlevsel güvenlik ve bilgi güvenliğine ilişkin temel gereklilikleri ortaya koyan 30'dan fazla kilit standart geliştirecek. 2030 yılı itibarıyla ise ileriye dönük, entegre otomotiv çip teknolojisi ve ürünlerinin gelişimini etkin şekilde destekleyecek 70'i aşkın standart belirlenmiş olacak.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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