Çin, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 30'uncu internet uydu grubunu yörüngeye oturttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle 30'uncu alçak yörünge internet uydu grubunu cuma günü Beijing saatiyle 19.59'da Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi. Fırlatmanın ardından uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
WENCHANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan cuma günü Beijing saatiyle 19.59'da fırlatılan roket, 30'uncu alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua
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