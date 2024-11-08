Çin ve ABD'den Dolandırıcılığa Ortak Mücadele

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BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin ve ABD kolluk kuvvetlerinin işbirliği içinde uluslararası bir telekomünikasyon dolandırıcılığı vakasını çözerek, 1,7 milyon ABD dolarından fazla parayı ülkelerine geri kazandırdıklarını söyledi.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamada Zhejiang eyaleti merkezli bir Çin şirketi ve ABD'li ortağı ile ilgili davaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, halkın çıkarlarını korumak amacıyla telekomünikasyon dolandırıcılığıyla sıkı şekilde mücadele etmeye devam ederken, diğer ülkelerin kolluk kuvvetleriyle işbirliğini artırma yönünde çaba gösterileceği ifade edildi.