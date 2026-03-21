Çin ve ABD İlişkilerinde Diyalog Vurgusu
21.03.2026 13:26
Wang Huning, ABD ile iletişim ve işbirliğinin önemine dikkat çekti; Taiwan meselesine odaklandı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning cuma günü Beijing'de Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Graham Allison ile bir araya geldi.

Wang, içinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ilk yılı olduğunu belirterek, ülkenin sürekli değişen uluslararası koşullara kendi kalkınma sürecine duyduğu güvenle yanıt vereceğini söyledi.

Taiwan meselesinin Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Wang, Çin ve ABD'nin diyalog ve iletişimi güçlendirmesi, farklılıkları uygun şekilde yönetmesi, tatbiki işbirliğini genişletmesi, bir arada yaşamanın doğru yolunu bulması ve dünyaya istikrar ve pozitif enerji aşılaması gerektiğini ifade etti.

Allison ise uluslararası barış ve düzenin an itibarıyla ciddi şekilde sarsıldığını belirterek, ABD ile Çin'in iyi geçinmenin doğru yolunu bulmasının dünya için büyük önem taşıdığını söyledi.

ABD ve Çin'in, Taiwan gibi meseleleri doğru bir şekilde ele alması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini sağlaması temennisinde bulunan Allison, bunun tüm ülkelerin beklentileriyle de örtüştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
12:24
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
Guardiola: Dünya çökecek, kimse parmağını kıpırdatmıyor
