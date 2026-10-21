Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

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Galatasaray\'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşan Galatasaray, Victor Osimhen ile penaltı kazandı ancak VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi, penaltı kararını iptal etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaştı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 27. dakikada Osimhen ile penaltı kazandı. Yunus Akgün, savunma arkasına harika bir pas gönderdi ve Osimhen’i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Osimhen, Berke Özer’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

VAR'IN UYARISIYLA PENALTI İPTAL

Penaltı kararının ardından hakem Rade Obrenovic, VAR incelemesi için saha kenarındaki monitöre gitti. Pozisyonu inceleyen Obrenovic kararını değiştirdi ve Galatasaray lehine verilen penaltıyı iptal etti. Oyun kaldığı yerden devam etti. 

İşte o pozisyon:

Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
Görüntü: TRT
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
Görüntü: TRT
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
Görüntü: TRT
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    SARI KART GORMELIYDI HAKWMI ALDATMAKDAN NEDEN VERILMIYOR 8 7 Yanıtla
    Mustafa Pınarcı Mustafa Pınarcı:
    Lan bi git zurna,kalecinin ayaklarına bak! 4 6
    Mali Hukuk Mali Hukuk:
    şikebahçeli kardeşim sen astın villa maçının özetini izle boşver ağabeyinizi 3 2
  • mesut mesut:
    het hakem halil umut meler mi sandınız. penaltı yoktu orda zaten 2 1 Yanıtla
  • Firdevs Şenol Firdevs Şenol:
    Penaltıyla zaten hiç alakası yok 1 1 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    Bu ezikler her yerde yorum yazmış 1 gram milli olur 1 1 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ Mahmut Tuğtağ:
    bu ezikler her yerde yoru yazmış ula. 1 gr. milli olun 1 0 Yanıtla
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