Çin ve ABD İşbirliğinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Çin ve ABD İşbirliğinin Önemi Vurgulandı

Çin Ticaret Bakanı Wang, işbirliğinin iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

06.03.2025 16:43
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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin-ABD işbirliğinin iki halkın da temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve uluslararası toplumun beklentilerini karşıladığını söyledi.

Wang, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında Çin ve ABD'nin başarılarının birbirine tehdit oluşturmadığını, tersine fırsat sunduğunu ifade etti.

ABD'nin fentanil sorununu bahane ederek Çin mallarına ek gümrük vergileri getirmeye yönelik son hamlesine ilişkin ise Wang, bu hamleyle "gerçeklerin çarpıtıldığını, doğru ve yanlışın da birbirine karıştığını" söyledi.

ABD'nin ticaret ve yatırım kısıtlamalarının tipik bir tek taraflılık ve zorbalık eylemi olduğunu belirten Wang, bunların "başkalarına zarar verirken yapana fayda sağlamayan" eylemler olduğunu vurguladı.

Wang, "Çin'e baskı uygulama ya da şantaj yapma girişimleri başarılı olamaz ve Çin'i korkutamaz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD İşbirliğinin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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