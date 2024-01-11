Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Perşembe günü ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda derinlemesine ve faydacı iletişimde bulunan taraflar, iki devlet başkanının San Francisco'daki görüşmede vardıkları önemli uzlaşının hayata geçirilmesine odaklandı.

San Francisco'daki görüşmenin Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişim yönüne işaret ettiğini kaydeden Wang, iki ticaret bakanlığı arasındaki iletişim mekanizmasının, işletmeler arası işbirliği için uygun şartların oluşturulmasında aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

Wang, üçüncü tarafların Çin'e litografi makinesi ihracatına ABD tarafından getirilen kısıtlamalar, olgun süreç çiplerinin tedarik zincirlerine ilişkin soruşturmalar ve Çinli işletmelere yönelik yaptırım ve baskılarla ilgili ciddi endişelere dikkat çekti.

İki taraf, ekonomi ve ticaret alanlarında Çin ile ABD arasındaki ulusal güvenlik sınırlarını da ele aldı.