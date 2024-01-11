 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile yaptığı telefon görüşmesinde, ekonomik ve ticari konuları ele aldı. Taraflar, iki devlet başkanının San Francisco'daki görüşmede vardıkları uzlaşının hayata geçirilmesine odaklandı. Wang, iletişim mekanizmasının işletmeler arası işbirliği için önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin'e getirilen kısıtlamalar ve yaptırımlarla ilgili endişeler de ele alındı.

Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi
11.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:06
Abone Ol

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Perşembe günü ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda derinlemesine ve faydacı iletişimde bulunan taraflar, iki devlet başkanının San Francisco'daki görüşmede vardıkları önemli uzlaşının hayata geçirilmesine odaklandı.

San Francisco'daki görüşmenin Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişim yönüne işaret ettiğini kaydeden Wang, iki ticaret bakanlığı arasındaki iletişim mekanizmasının, işletmeler arası işbirliği için uygun şartların oluşturulmasında aktif rol oynaması gerektiğini söyledi.

Wang, üçüncü tarafların Çin'e litografi makinesi ihracatına ABD tarafından getirilen kısıtlamalar, olgun süreç çiplerinin tedarik zincirlerine ilişkin soruşturmalar ve Çinli işletmelere yönelik yaptırım ve baskılarla ilgili ciddi endişelere dikkat çekti.

İki taraf, ekonomi ve ticaret alanlarında Çin ile ABD arasındaki ulusal güvenlik sınırlarını da ele aldı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, San Francisco, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı! Tokat'ta Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:49:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve ABD Ticaret Bakanları Arasında Derinlemesine Görüşme Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement