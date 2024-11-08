Çin ve ADNOC'dan 490 Milyon Dolarlık Sözleşme

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ABU DABİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin iştiraki ve önde gelen jeofizik hizmetler sağlayıcısı BGP Inc. şirketi, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) kıyı petrol sahalarının yüksek yoğunluklu üç boyutlu sismik etüdünü yürütmek için şirketle 490 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalamaya hak kazandı.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre perşembe günü sona eren Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuar ve Konferansı sırasında duyurulan sözleşme, ADNOC'un 2018 yılında başlattığı bir proje olan yüksek yoğunluklu kara bazlı üç boyutlu sismik etüdün kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

İmza töreninde BGP Inc. İcra Direktörü Ren Wenjun, ADNOC'un arama ve üretim hedeflerini en yeni teknoloji ve yüksek kaliteli hizmetlerle desteklemeye olan bağlılıklarını vurguladı.

Ren, Xinhua'ya verdiği demeçte sözleşmenin, BGP'nin Ortadoğu'daki çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu ve Çin ile Arap dünyası arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine önemli bir katkı teşkil ettiğini belirtti.

ADNOC Üretim Öncesi Operasyonlar İcra Direktörü Abdulmunim Seyf el Kindi, sözleşmenin, ADNOC'un ileri yapay zeka araçlarından yararlanarak sismik verilerin yorumlanmasını hızlandırmaya ve kaynak geri kazanımını artırmaya yönelik bağlılığına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

ADNOC, 85.000 kilometrekarelik bir alandaki kıyı ve açık deniz sahalarını kapsayan sismik etüt projesinin, bölgenin karmaşık jeolojik özelliklerine yönelik benzersiz ipuçları sunduğunu söyledi.

İlki 1984 yılında düzenlenen ve önemli bir bölgesel enerji etkinliği olan Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuar ve Konferansı, bu yıl yapay zeka ve sürdürülebilir enerji dönüşümü temasıyla 100'den fazla Çinli şirketin katılımına sahne oldu.