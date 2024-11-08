Çin ve ADNOC'dan 490 Milyon Dolarlık Sözleşme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve ADNOC'dan 490 Milyon Dolarlık Sözleşme

BGP Inc., ADNOC ile kıyı petrol sahaları için yüksek yoğunluklu sismik etüt sözleşmesi imzaladı.

08.11.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABU DABİ, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin iştiraki ve önde gelen jeofizik hizmetler sağlayıcısı BGP Inc. şirketi, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) kıyı petrol sahalarının yüksek yoğunluklu üç boyutlu sismik etüdünü yürütmek için şirketle 490 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalamaya hak kazandı.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre perşembe günü sona eren Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuar ve Konferansı sırasında duyurulan sözleşme, ADNOC'un 2018 yılında başlattığı bir proje olan yüksek yoğunluklu kara bazlı üç boyutlu sismik etüdün kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

İmza töreninde BGP Inc. İcra Direktörü Ren Wenjun, ADNOC'un arama ve üretim hedeflerini en yeni teknoloji ve yüksek kaliteli hizmetlerle desteklemeye olan bağlılıklarını vurguladı.

Ren, Xinhua'ya verdiği demeçte sözleşmenin, BGP'nin Ortadoğu'daki çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu ve Çin ile Arap dünyası arasındaki yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine önemli bir katkı teşkil ettiğini belirtti.

ADNOC Üretim Öncesi Operasyonlar İcra Direktörü Abdulmunim Seyf el Kindi, sözleşmenin, ADNOC'un ileri yapay zeka araçlarından yararlanarak sismik verilerin yorumlanmasını hızlandırmaya ve kaynak geri kazanımını artırmaya yönelik bağlılığına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

ADNOC, 85.000 kilometrekarelik bir alandaki kıyı ve açık deniz sahalarını kapsayan sismik etüt projesinin, bölgenin karmaşık jeolojik özelliklerine yönelik benzersiz ipuçları sunduğunu söyledi.

İlki 1984 yılında düzenlenen ve önemli bir bölgesel enerji etkinliği olan Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuar ve Konferansı, bu yıl yapay zeka ve sürdürülebilir enerji dönüşümü temasıyla 100'den fazla Çinli şirketin katılımına sahne oldu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ADNOC'dan 490 Milyon Dolarlık Sözleşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:49:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve ADNOC'dan 490 Milyon Dolarlık Sözleşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.