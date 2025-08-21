Çin ve Afganistan Arasında İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Çin ve Afganistan Arasında İşbirliği Vurgusu

21.08.2025 13:47
Wang Yi, Afganistan'ın kalkınmasını destekleyeceklerini belirtti. Hakkani ise dostluğu pekiştirdi.

KABİL, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan İçişleri Bakanı Sıraceddin Hakkani ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günkü görüşmede Afganistan'a karşı her zaman dostane bir politika izlediklerini, tüm ülkelerin eşitliğini savunduklarını ve içişlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı kaldıklarını söyledi.

Afganistan'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne, Afgan halkının seçtiği kalkınma yoluna, kendine özgü ulusal koşullarına ve dini geleneklerine saygı duyduklarını vurgulayan Wang, kalkınma ve yeniden canlanma çabalarında Afganistan'ın güvenilir bir ortağı ve dostu olduklarını belirtti.

Wang, Afganistan'ın ekonomik kalkınmaya öncelik veren politikasını desteklediklerini kaydederek, ülkenin kalkınma ve yeniden canlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Hakkani ise Çin'in hem Afganistan'ın kalkınmasına ve halkının geçim kaynaklarına hem de uluslararası topluma entegrasyonuna verdiği uzun soluklu destekten dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

Çin ile dostluklarını sürdürmeye ve çeşitli alanlardaki işbirliğini daha da genişletmeye hazır olduklarını ifade eden Hakkani, Çin'in güvenlik endişelerine büyük önem verdiklerini ve hiç kimsenin Afganistan topraklarını Çin'in güvenliğini tehlikeye atmak için kullanmasına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Afganistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Kabil, Son Dakika

