Çin ve Arap Ülkeleri İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Arap Ülkeleri İşbirliği Vurgusu

Çin ve Arap Ülkeleri İşbirliği Vurgusu
10.07.2025 13:40
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Li Qiang, Arap ülkeleriyle stratejik işbirliğini güçlendirecek alanlarda destek verdiklerini açıkladı.

KAHİRE, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Arap ülkelerinin stratejik özerkliklerini güçlendirmelerini, birlik ve özgüvenlerini artırmalarını ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını takip etmelerini desteklediklerini söyledi.

Li, çarşamba günü Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmede Arap ülkeleriyle olan ilişkilerini her zaman stratejik bir açıdan ele alarak geliştirdiklerini ve Arap ülkelerini haklı davalarında kararlılıkla desteklediklerini ifade etti.

Başbakan, iki tarafa enerji, ekonomi ve ticaret, yatırım ve finansmanın ve havacılık gibi alanlarda işbirliğini genişletme ve yeni enerji, yapay zeka, dijital ekonomi ve mavi ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliği fırsatlarını keşfetme çağrısında bulundu.

Li, iki tarafın da halklar arası ilişkileri güçlendirmek üzere medeniyetler arası diyaloğu ve halklar arası etkileşimi artırması, hem gençler, düşünce kuruluşları ve üniversiteler arasında hem de kültür ve turizm alanlarında işbirliğini derinleştirmesi ve personel değişimini kolaylaştırmak için daha fazla önlem uygulanması yönünde çalışması gerektiğini söyledi.

Li, Arap Birliği'nin Çin-Arap ilişkilerinin ilerletilmesindeki önemli rolünü sürdürmesini ve önümüzdeki yıl 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin başarıyla düzenlenmesini birlikte sağlamayı temenni ettiklerini kaydetti.

Ebu Gayt ise Çin'in Arap ülkelerinin iyi bir dostu ve iyi bir ortağı olduğuna dikkat çekerek Arap-Çin ilişkilerinin iyi bir ivme yakaladığını, tatbiki işbirliğinden ise verimli sonuçlar alındığını söyledi.

Ebu Gayt, Arap Birliği olarak tek Çin ilkesini, Kuşak ve Yol İnisiyatifini ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği üç küresel inisiyatifi kararlılıkla desteklediklerini belirtti.

Kalkınmada gösterdiği başarılarından dolayı Çin'i tebrik eden Ebu Gayt, Arap ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği destekten dolayı Çin'e minnettar olduklarını söyledi. Genel Sekreter, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, birbirlerini güçlü şekilde desteklemek ve Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu çerçevesinde ticaret, yatırım ve halklar arası ilişkiler gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ebu Gayt ayrıca ilk Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin sonuçlarını uygulamaya devam etmek ve ikinci zirvenin başarısını ortaklaşa sağlamak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çin'in Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı platformlarda Arap ülkelerine verdiği tutarlı desteği son derece takdir ettiklerini belirten Ebu Gayt, çok taraflılığı ortaklaşa korumak ve dünya barışı ve kalkınmasını teşvik etmek üzere Çin ile çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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