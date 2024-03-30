Çin ve Avrupa Birliği, halklar arası etkileşimi artırmak için anlaştı

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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin-AB Üst Düzey Halklar Arası Diyaloğu'nun altıncı toplantısı Cuma günü Beijing'de gerçekleştirildi. Toplantıda, Çin ve Avrupa Birliği'nin halklar arası etkileşimin artırılması ve tatbiki işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin, Avrupa Komisyonu'nun İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova ile diyalog çerçevesinde bir araya geldi.

Shen, Çin ve AB'nin, her iki tarafın liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı uygulamaya koyması ve üst düzey diyalog mekanizması çerçevesinde personel etkileşimini kolaylaştırması, eğitim, bilim ve teknoloji, kültür, medya, spor, gençlik ve kadın konularında etkileşim ve işbirliğini geliştirmesi ve Çin ile AB arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa dinamizm kazandırması gerektiğini söyledi.

Ivanova, AB'nin halklar arası etkileşim ve tatbiki işbirliğinde daha fazla sonuç elde etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi.