Çin ve Avustralya İşbirliği Gelişiyor

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Avustralyalı işletmelerin ticaret, yatırım, finans gibi alanlarda Çin'le işbirliğini güçlendirmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

He söz konusu açıklamayı Cuma günü Avustralya Çin İş Konseyi Ulusal Başkanı David Olsson başkanlığındaki üst düzey Avustralya iş heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan He, üst düzey dışa açılımı ilerleten ve piyasa erişimini daha da kolaylaştıran Çin'in, yabancı sermayeli işletmelerin ulusal muamelesi ile meşru hak ve çıkarlarını koruyacağını belirtti.

He, Avustralyalı firmaların kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere Çin modernleşmesinin yarattığı fırsatlardan yararlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Avustralyalı işletmelerin temsilcileri ise Çin'in ekonomik beklentileri konusunda iyimser olduklarını ve Çin'le uzun vadeli işbirliğinde bulunmaya ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.