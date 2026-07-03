Çin ve Belarus İşbirliği İvme Kazanıyor

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Belarus Başbakan Birinci Yardımcısı Nikolay Snopkov ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Liu perşembe günkü görüşmede iki ülke liderlerinin pazartesi günü verimli bir görüşme gerçekleştirerek, her koşulda geçerli bir Çin-Belarus kapsamlı stratejik ortaklığının gelişimine yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

Liu, iki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı etkin şekilde hayata geçirmesi, Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi gibi mekanizmalardan tam olarak yararlanması, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirip somutlaştırması ve kendi modernleşme çabalarını ve ulusal kalkınma süreçlerini daha fazla teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Snopkov ise Çin ile çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve Belarus-Çin ilişkilerini yeni seviyelere taşımaya hazır olduğunu söyledi.