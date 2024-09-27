Çin ve Danimarka İlişkilerinde Yeni Aşama

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NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Danimarka ile yüksek düzeyli temasların bir sonraki aşamasını planlamaya ve ikili ilişkilerin gelişimini yönlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang bu açıklamaları, New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile Perşembe günkü görüşmesi sırasında yaptı.

Wang ayrıca gelecek yıl Çin-Danimarka diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümünün kutlanacağını da belirtti.

Wang, Çin'in yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınma yolunda kararlı olduğunu ve yeşil dönüşümde Danimarka ve diğer Avrupa ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Rasmussen ise Danimarka'nın tek Çin politikasına bağlı olduğunu söyledi.

Rasmussen ayrıca, serbest ticaret sayesinde kalkınan ülkesinin serbest ticarete bağlı kalmaya ve ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye devam edeceğini belirterek, AB ve Çin'in ticari sürtüşmeleri ele almak için uygun bir yol bulabileceğini umduğunu da sözlerine ekledi.