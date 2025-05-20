Çin ve Danimarka İlişkilerinde Yeni İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, iki yönlü dışa açılım politikasına riayet etmek, yeşil kalkınmayı tatbiki işbirliğine yeni ivme kazandırmanın kilit unsuru haline getirmek ve ekonomi, ticaret, bilimsel araştırma, inovasyon ve yeşil ekonomi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam etmek üzere Danimarka ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Üst düzey dışa açılımı genişletmeye kararlı olduklarını belirten Wang, bunun yabancı sermayeli işletmelerin gelişim alanını artıracağını dile getirdi. Bu çerçevede Danimarkalı işletmelerin Çin'de yatırım yapıp iş kurmalarını memnuniyetle karşılayacaklarını vurgulayan Wang, "Danimarka'nın da Çinli işletmeler için eşit, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamasını temenni ediyoruz" dedi.

Wang, merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa korumak üzere Danimarka ve diğer AB ülkeleriyle koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Grönland konusuna da değinen Wang, Danimarka'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduklarını, Danimarka'nın da egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında Çin'in meşru pozisyonuna verdiği desteği sürdürmesini temenni ettiklerini söyledi.

Rasmussen ise Danimarka hükümeti ve parlamentosunun tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, üst düzey etkileşimi güçlendirmeye, çeşitli alanlarda diyalog ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye, yatırım ve yeşil dönüşümde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkilerin sağlam gelişimini teşvik etmek üzere halklar arası ve kültürel etkileşimi yoğunlaştırmaya istekli olduğunu söyledi.

Bakan, "Danimarka tarafı, Çinli işletmelerin yatırımlarına yönelik açık bir tutum sergilemektedir ve Danimarkalı işletmeler de Çin pazarında uzun vadeli yatırımlar yapmaya isteklidir" dedi.

Serbest ticareti kararlılıkla savunup bağları koparma yaklaşımına da karşı çıktıklarını belirten Rasmussen, çok taraflı sistemi ve uluslararası düzeni birlikte korumak ve küreselleşme ivmesini sürdürmek üzere Çin'le çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

İki taraf, Ukrayna krizi ve diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.