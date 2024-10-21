Çin ve Endonezya'nın İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Endonezya'nın İşbirliği Vurgusu

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han, Endonezya'da yeni başkan yardımcısı Gibran ile görüştü.

21.10.2024 19:48
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Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Endonezya'yı ziyaretinde, yeni göreve başlayan mevkidaşı Gibran Rakabuming Raka ile bir araya geldi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Başkan Yardımcısı Han, Devlet Başkanı Şi Cinping'in temsilcisi olarak Endonezya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun dün düzenlenen yemin törenine katıldı.

Yemin töreni sonrası bugün başkent Cakarta'da temalarda bulunan Han, Prabowo'nun yardımcısı olarak aynı gün yemin ederek görevine başlayan mevkidaşı Gibran ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Han, Gibran'ı, göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken Çin ve Endonezya'nın iyi komşu ve ortaklar olduğunu, ülkeler arasındaki işbirliğinin karşılıklı somut faydalar sağladığını vurguladı.

Çin'in, Endonezya hükümetinin politika öncelikleri doğrultusunda, kalkınma stratejileri arasında sinerjiyi artırmayı istediğine işaret eden Han, Kuşak ve Yol Projesi başta olmak üzere çok sayıda alanda pratik işbirliğini derinleştirmeyi, "ortak geleceği paylaşan Çin-Endonezya topluluğunun" inşasını ileri taşımayı umduklarını dile getirdi.

Çin tarafının açıklamasına göre, Endonezya'nın yeni göreve başlayan Devlet Başkanı Yardımcısı Gibran da iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda Çin ile ilişkilerin gelişimindeki olumlu ivmeyi sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya'nın İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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