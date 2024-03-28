Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır gerginliklerini çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır gerginliklerini çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi

Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yeni tur görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yapılan toplantıda, sınırdaki durumun kontrol altına alınması ve barışın sürdürülmesi için bir planın hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

28.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yeni tur görüşmeler gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen Çin-Hindistan Sınır Sorunları Danışma ve Eşgüdüm Çalışma Mekanizmasının 29. toplantısının başkent Pekin'de yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, iki ülkenin dışişleri, savunma, göçmenlik ve diğer bakanlıklarından yetkililerin katıldığı toplantıda, "sınırdaki durumun olağan idare ve kontrol safhasına geçmesini sağlamak üzere iki tarafın da kabul edeceği bir planın en kısa zamanda hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı" belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözülmesi ve karşılıklı çekilmenin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu" kaydedildi.

İki ülkenin açıklamalarında, tarafların sınır bölgesinde barış ve huzurun sürdürülmesi için diplomatik ve askeri kanallardan düzenli iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır gerginliklerini çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika

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