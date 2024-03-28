Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır gerginliklerini çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi

Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki ihtilaflı sınır bölgelerindeki gerginliklerin çözümü için yeni tur görüşmeler gerçekleştirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınır anlaşmazlıklarının çözümü için yürütülen Çin-Hindistan Sınır Sorunları Danışma ve Eşgüdüm Çalışma Mekanizmasının 29. toplantısının başkent Pekin'de yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, iki ülkenin dışişleri, savunma, göçmenlik ve diğer bakanlıklarından yetkililerin katıldığı toplantıda, "sınırdaki durumun olağan idare ve kontrol safhasına geçmesini sağlamak üzere iki tarafın da kabul edeceği bir planın en kısa zamanda hazırlanması konusunda mutabakata varıldığı" belirtildi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da "Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı sektöründeki kalan sorunların çözülmesi ve karşılıklı çekilmenin tamamlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu" kaydedildi.
İki ülkenin açıklamalarında, tarafların sınır bölgesinde barış ve huzurun sürdürülmesi için diplomatik ve askeri kanallardan düzenli iletişimin sürdürülmesinin önemine işaret edildi.
Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.
Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.
Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Hindistan, Himalayalar'daki sınır gerginliklerini çözmek için görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 142 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Araçta bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 20 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 9 bin 570 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan birine 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem uygulanırken, diğer iki zanlı tutuklandı.
AK Parti Van Milletvekilleri ve belediye başkan adayları, Gürpınar ilçesinde düzenlenen mitingde partililere hitap etti. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayan konuşmalarda, Gürpınar'ın geçmişi, yapılan hizmetler ve gelecek projeler üzerinde duruldu. AK Parti yetkilileri, Gürpınar'ın AK Parti belediyeciliği ile daha da ilerleyeceğini vurguladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsü ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık, olay günü alkol aldıklarını ve Buket'in aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine direksiyona geçtiğini iddia etti. Kazada yaralanan müşteki, R.Ö'den şikayetçi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 18 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin zanlısının İ.Y. olduğunu tespit etti ve zanlı, Kırıkhan ilçesindeki konteynerde yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen baba, 20 yıl sonra hakkında açılan dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunması ve müşteki avukatının talepleri de duruşmada yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?