Çin ve Hindistan İlişkilerinde Yeni Adım

YENİ DELHİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Hindistan, ikili ilişkilerde yakalanan ivmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu uzlaşıya konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen görüşmeler sırasında varıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, uluslararası konjonktürün hızla değiştiği ve tek taraflı zorbalık uygulamalarının yaygınlaştığı günümüz dünyasında serbest ticaretin ve uluslararası düzenin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler'in 80. yıldönümünün kutlandığı günümüzde insanlığın, dünyanın gelecekteki yönünü belirleyecek kritik bir dönüm noktasında bulunduğunu belirtti.

Çin ve Hindistan'ın, toplam nüfusları 2,8 milyarı aşan en büyük iki gelişmekte olan ülke olduğuna dikkat çeken Wang, iki tarafın da küresel sorumluluk bilinci sergilemesi, büyük güçler olarak hareket etmesi, birlik yoluyla güç arayışında olan gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil etmesi ve dünyanın çok kutuplu hale gelmesi ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesinin teşvik edilmesine katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

İki tarafın da iki ülke liderleri tarafından varılan mutabakatı hayata geçirdiğine, her düzeydeki etkileşimler ve diyaloğu kademeli olarak yeniden başlattığına ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru koruduğuna dikkat çeken Wang, Hintli hacıların Çin'in Xizang bölgesindeki kutsal dağ ve göllere hac ziyaretlerinin yeniden başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Wang, Çin-Hindistan ilişkilerinin işbirliğine geri dönme yönünde olumlu bir eğilim sergilediğini ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, geçmişten dersler çıkarılabileceğini söyledi. Bakan, iki tarafın doğru stratejik algılara sahip olmasının, birbirlerini rakip veya tehdit olarak değil, ortak ve fırsat olarak görmesinin ve değerli kaynaklarını kalkınma ve yeniden canlanmaya yatırmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Wang, komşu büyük ülkeler olan Çin ve Hindistan'ın karşılıklı saygı ve güven içinde bir arada yaşama, ortak kalkınmayı sürdürme ve kazan-kazan işbirliğini sağlamanın doğru yolunu bulmaları gerektiğini belirtti.

Dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerini savunmaya hazır olduklarını kaydeden Wang, barışçıl, güvenli, müreffeh, güzel ve dostane bir yuva inşa etmek üzere Hindistan'ın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin ve Hindistan'ın kendinden emin olmaya devam etmesi, aynı yönde ilerlemesi, engelleri kaldırması, işbirliğini genişletmesi ve ikili ilişkilerin iyileşme ivmesini güçlendirmesi gerektiğini söyleyen Wang, bunun Doğu'nun bu iki büyük medeniyetinin yeniden canlanma süreçlerinin karşılıklı fayda sağlayarak hem Asya'ya hem de tüm dünyaya kesinlik ve istikrar getirebileceğini ifade etti.

Jaishankar ise sıfır seviyesindeki ikili ilişkilerin, iki ülke liderlerinin ortak rehberliğinde sürekli olarak iyileşip geliştiğini, iki taraf arasındaki etkileşim ve işbirliğinin de her alanda normalleşmeye doğru ilerlediğini belirtti.

Hintli hacıların Çin'in Xizang bölgesindeki kutsal dağ ve göllere ziyaretlerini kolaylaştırdığı için Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Jaishankar, stratejik algıların iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. En büyük iki gelişmekte olan ülke olan Hindistan ve Çin'in çok taraflılığı benimsediğini kaydeden Jaishankar, iki tarafın da adil ve dengeli bir çok kutuplu dünyayı teşvik etmeye kararlı olduğunu söyledi.

İki ülkenin dünya ekonomisinin istikrarını ortaklaşa koruması gerektiğine de işaret eden Jaishankar, istikrarlı, işbirliğine dayalı ve geleceğe dönük ikili ilişkilerin iki ülkenin çıkarlarına da hizmet edeceğini söyledi.

Jaishankar ayrıca Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu teyit ettiklerini vurguladı.

Jaishankar, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü, Çin ile karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, ekonomi ve ticaret alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek, halklar arası etkileşimleri artırmak ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa korumak üzere fırsat olarak değerlendirmek istediklerini belirtti.

Çin'in, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Tianjin zirvesine ev sahipliği yapmasını tam olarak desteklediklerini söyleyen Jaishankar, BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

İki bakan, karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu.