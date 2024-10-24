Çin ve Hindistan İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Hindistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Çin ve Hindistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Xi Jinping ve Modi, işbirliği ve güveni artırma çağrısında bulundu, kalkınma fırsatına vurgu yaptı.

24.10.2024 13:05
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KAZAN, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Hindistan'a iletişim ve işbirliğini güçlendirme, stratejik karşılıklı güveni arttırma ve birbirlerinin kalkınma süreçlerini karşılıklı olarak kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Xi, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü 16. BRICS Zirvesi sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Xi, Çin ve Hindistan'ın köklü medeniyetler, büyük gelişmekte olan ülkeler ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak kendi modernleşme süreçlerinde kritik bir aşamada bulunduklarını kaydetti.

Tarihi gelişim çizgisini ve ikili ilişkileri doğru yönünü korumanın, iki ülke ve halkın temel çıkarına olduğunu belirten Xi, iki ülkenin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesi, gelişmekte olan ülkelerin güç ve birliğini arttırmada örnek teşkil etmesi ve çok kutuplu bir dünyanın ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasinin teşvik edilmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Xi, Çin-Hindistan ilişkilerinin esas itibarıyla her biri 1,4 milyar nüfusa sahip iki büyük gelişmekte olan ülkenin ve komşunun birbirlerine nasıl davrandığıyla ilgili bir mesele olduğunu vurguladı.

An itibarıyla Çin ve Hindistan'ın en büyük ortak hedefinin kalkınma olduğuna dikkat çeken Xi, iki ülkenin birbirleri için tehdit değil kalkınma fırsatı, rakip değil işbirliği ortağı olduğu anlayışını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Xi, iki ülkeye birbirlerine yönelik istikrarlı stratejik algılarını koruma ve büyük, komşu ülkelerin uyum içinde yaşaması ve yan yana kalkınmasının doğru yolunu bulmak üzere birlikte çalışma çağrısı da yaptı.

Modi ise Hindistan-Çin ilişkilerindeki istikrarlı büyümenin sürdürülmesinin iki ülke ve halkları için kritik önem taşıdığını kaydetti. Modi, bunun sadece 2,8 milyar insanın refahı ve geleceğiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda bölge ve hatta tüm dünyanın barış ve istikrarı için de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Modi, karmaşık uluslararası konjonktürde iki kadim medeniyet ve ekonomik büyümenin itici güçlerinden olan Çin ile Hindistan arasındaki işbirliğinin, ekonomik toparlanmaya yardımcı olabileceğini ve dünyada çok kutupluluğu teşvik edebileceğini söyledi.

Modi, Çin ile stratejik iletişimi güçlendirmeye, stratejik karşılıklı güveni arttırmaya ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye istekli olduklarını belirtti.

Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığını üstlenecek Çin'e her türlü desteği sağlayacaklarını vurgulayan Modi, BRICS gibi diğer çok taraflı platformlarda da Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

İki lider, iki ülkenin son dönemde sınır bölgelerindeki ilgili meselelerin çözümüne yönelik yoğun temas sayesinde kaydettiği önemli ilerlemelere yönelik memnuniyetlerini de dile getirdi. Modi, ilişkilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunurken, Xi de söz konusu önerileri ilkesel olarak kabul ettiğini belirtti.

İki taraf, Çin-Hindistan sınır sorununa ilişkin Özel Temsilciler mekanizmasından verimli şekilde yararlanma, sınır bölgelerinde barış ve huzuru sağlama ve adil ve makul bir çözüme ulaşma konusunda uzlaşıya vardı.

Taraflar, ilişkilerin en kısa sürede yeniden sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesi amacıyla dışişleri bakanları ve çeşitli düzeylerdeki yetkililer arasında görüşmeler yapılması konusunda mutabık kaldı.

İki taraf, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak amacıyla çok taraflı platformlarda iletişim ve işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştı.

Görüşmenin yapıcı ve büyük önem taşıdığı görüşünü paylaşan taraflar, ikili ilişkilere stratejik düzeyde ve uzun vadeli bir perspektiften bakıp değerlendirme, belli anlaşmazlıkların genel ilişkiyi etkilemesini önleme ve bölgesel ve küresel barış ve refahın korunması ve dünyada çok kutupluluğun yayılmasına katkıda bulunma konusunda görüş birliğine vardı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Narendra Modi, Xi Jinping, Hindistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

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