Çin ve Hindistan Sınır Sorununda Anlaştı

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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi, Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin'in özel temsilcisi Wang Yi (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Hindistan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ve özel temsilcisi Shri Ajit Doval ile görüşme gerçekleştirdi, 18 Aralık 2024.

Çin ve Hindistan'ın özel temsilcileri çarşamba günü Beijing'de sınır sorununa ilişkin 23. toplantılarını gerçekleştirerek altı maddelik bir mutabakata vardılar. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)