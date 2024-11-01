Çin ve Hindistan Sınırda Anlaşma Sağladı

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BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ve Hindistan ordularının cephe hattındaki birliklerinin, sınır bölgeleriyle ilgili meselelerde alınan son kararları düzenli bir şekilde uygulama konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti.

Zhang, bu açıklamayı Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, iki ülkenin kısa süre önce ilgili konularda vardığı anlaşmaya ilişkin yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Çin ve Hindistan'ın sınır bölgelerine ilişkin meseleler konusunda diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla kararlar alındığını belirten Zhang, Hindistan tarafına, bu kararları sürekli olarak uygulama ve sınır bölgelerinin barışını ve huzurunu ortaklaşa korumak üzere Çin ile işbirliğini yürütme çağrısında bulundu.