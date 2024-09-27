Çin ve Hollanda'dan Diyalog Vurgusu

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NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hollanda'nın farklılıkları uygun şekilde gidermek için diyalog kurmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, böylece anlaşmazlıkların karşılıklı güven ve faydalı işbirliği üzerindeki etkilerinden kaçınılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang açıklamayı Perşembe günü, Hollandalı mevkidaşı Caspar Veldkamp ile New York'taki BM Genel Kurul oturumu çerçevesindeki görüşmede yaptı.

Çin ve Hollanda'nın her zaman işbirliği yapan iki ortak ülke olduğunu belirten Wang, Hollanda'nın varılan anlaşmaların ruhunu koruyarak adil ve serbest ticaret ortamını sürdürmesi temennisinde bulundu.

Veldkamp ise Hollanda'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyerek, ülkesinin tek Çin ilkesine bağlı kalacağını ve ikili ilişkilerde ilerleme kaydedilmesi için Çin ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini tatbiki şekilde güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Veldkamp ayrıca, AB-Çin ilişkilerinin istikrarı için çaba göstereceklerini de ifade etti.