Çin ve Hollanda Ekonomi İlişkilerini Güçlendirecek - Son Dakika
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Çin ve Hollanda Ekonomi İlişkilerini Güçlendirecek

Çin Başbakanı Li Qiang, Hollanda ile ticaret ilişkilerini artırmaya hazır olduklarını açıkladı.

28.11.2024 14:26
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BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang karşılıklı fayda ilkesine bağlı kalarak Hollanda ile ekonomi ve ticaret ilişkilerini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Li çarşamba günü Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Hollanda ilişkilerinin istikrarlı ve hızlı geliştiğini ve çeşitli alanlarda sürekli artan işbirliğinin iki halka somut faydalar sağladığını belirtti.

Li, yeni Hollanda hükümetiyle yakın etkileşimi sürdürmeye ve ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki olumlu ivmeyi sürdürmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Dışa açıklık ve tatbikilik ilkelerinin Çin-Hollanda ilişkilerinin gelişiminden çıkarılan değerli dersler olduğunu belirten Li, Hollanda ile yakın üst düzey temasları sürdürme, diyalog ve iletişimi güçlendirme ve siyasi karşılıklı güveni sağlamlaştırma yoluyla ikili ilişkilerin gelişimine yönelik sağlam bir temel sağlamayı sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Schoof ise Çin'in küresel meselelerde giderek daha önemli rol oynadığını ve Hollanda'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi.

Ekonomi ve ticaret işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkilerde güçlü büyüme kaydedildiğine işaret eden Schoof, Hollanda hükümetinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu kabul ettiğini belirtti.

Çin'in Avrupa ile işbirliği için geçit görevi görmeye hazır olduklarını söyleyen Schoof, Hollanda-Çin ilişkilerini ilerletmek için ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Hollanda, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hollanda Ekonomi İlişkilerini Güçlendirecek - Son Dakika

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