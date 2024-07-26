Çin ve Japonya İlişkileri Kritik Bir Aşamada

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japon mevkidaşı Kamikava Yoko ile görüşmesinde, Çin- Japonya ilişkilerinin ilerleyeceği ya da geriye gideceği "kritik bir aşamada" olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang, Kamikava ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi.

Vang, görüşmede, Japonya'nın "Çin'i objektif ve doğru bir şekilde anlamasını; olumlu ve mantıklı bir Çin politikası izlemesini umduğunu" söyledi.

Çin'in Japonya'ya yönelik politikasının "her zaman istikrarlı" olduğunu belirten Vang, Japonya ile ilişkilerin ilerleyeceği ya da geriye gideceği "kritik bir aşamada" olduğunu belirtti.

Vang, iki tarafın orta yolda buluşması ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamikava ise iki ülke arasındaki işbirliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu ancak "çözülmemiş sorunlar" da bulunduğunu vurguladı.

Japonya'nın yarı iletkenlere getirilen ihracat kontrollerinin belirli bir ülkeyi hedef almadığını aktaran Kamikava, Çin'le yapıcı diyalog sürdürmeye istekli olduğuna dikkati çekerek, "Küresel ve bölgesel çatışmalar karşısında Japonya, bölgesel istikrar ve refahı desteklemek için Çin ile birlikte çalışmaya hazırdır." diye konuştu.

Vang, Güney Koreli mevkidaşı Cho ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ASEAN toplantısında, Güney Koreli mevkidaşı Cho Tae-yul ile de görüştü.

İkili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şeklide geliştirilmesi için Güney Kore ile çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Vang, Güney Kore şirketlerinin Çin pazarındaki varlığını derinleştirebileceğini söyledi.

Vang, Çin'in Kore Yarımadası'nda "savaş ya da kaos görmek istemediğini" dile getirdi.

Cho da Güney Kore'nin "tek Çin" politikasındaki tutumunun değişmediğini belirterek son zamanlarda iki ülke arasında temasların arttığını bu sayede yeni bir iletişim ve işbirliği döneminin açıldığını ifade etti.