Kamboçya ve Çin, kara, deniz ve hava unsurlarını içeren, 15 gün sürecek "Altın Ejderha 2026" ortak askeri tatbikatına başladı.

Khmer Times gazetesinin haberine göre, Kamboçya'daki Ream Deniz Üssü'nde askeri tatbikat için tören düzenlendi.

9 Aralık'a kadar sürecek olan "Altın Ejderha 2026" adlı askeri tatbikata, Çin ve Kamboçya'dan yaklaşık 2 bin personelin katılması bekleniyor.

Kara, deniz ve hava unsurlarını kapsayan tatbikatta savaş gemileri, uçaklar, insansız hava araçları, tanklar ve zırhlı araçlar yer alacak.

Kamboçya Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın ortak terörle mücadele, korsanlığa karşı mücadele ve insani yardıma odaklı olduğu kaydedildi.