Çin ve Küba İlişkileri Gelişiyor

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile Parrilla'nın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Rodriguez perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede Wang'a mevcut durum hakkında bilgi vererek, Küba'ya verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

İki taraf da ikili ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı.