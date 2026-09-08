Çin ve Laos Viyentiyan'da 6. ortak insani tıbbi kurtarma tatbikatına başladı
Çin ve Laos, başkent Viyentiyan'da 7 Eylül'de başlayan '2026 Barış Treni' ortak tatbikatıyla insani tıbbi kurtarma alanında iş birliğini güçlendiriyor. Bu yılki tatbikat, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümü ve Çin-Laos Demiryolu'nun 5. yıl dönümü kapsamında düzenleniyor.
VİYENTİYAN, 8 Eylül (Xinhua) -- Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı'nın açılış töreni, 7 Eylül 2026.
Çin-Laos "2026 Barış Treni" İnsani Tıbbi Kurtarma Ortak Tatbikatı pazartesi günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da başladı.
Çin komuta ve koordinasyon grubundan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, bu yılki tatbikat Çin ile Laos arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü, Çin-Laos Dostluk Yılı ve Çin-Laos Demiryolu'nun hizmete açılmasının 5. yıldönümü kapsamında düzenleniyor. Tatbikat, aynı zamanda iki ordunun bu kapsamda düzenlediği ortak tatbikatların 6'ncısı olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Kaikeo Saiyasane/Xinhua)
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