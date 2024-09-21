Çin ve Maersk İşbirliğini Geliştiriyor - Son Dakika
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Çin ve Maersk İşbirliğini Geliştiriyor

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Maersk ile işbirliğinin derinleştirileceğini duyurdu.

21.09.2024 11:21
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BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Danimarkalı A.P. Moller-Maersk (Maersk) şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Robert Maersk Uggla ile bir araya geldi.

Han Cuma günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede, Maersk'in Çin'in reform ve dışa açılım sürecinin başlangıcından bu yana Çinli denizcilik firmalarıyla karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yürüttüğünü ve bundan somut sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Çin ve Danimarka dahil Avrupa'nın birbirlerini ekonomik anlamda güçlü şekilde tamamladıklarını belirten Han, bunun da ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu söyledi.

Han, dışa açılımı üst seviyede daha da genişleteceklerini ve sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen dünya standartlarında, pazar odaklı bir iş ortamını yaratacaklarını belirtti. Han, Maersk de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden işletmelerin Çin ile işbirliğini artırıp ülkede daha büyük başarılar elde etmesinden duyacakları memnuniyeti dile getirdi.

Uggla ise Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmadaki başarılarından övgüyle bahsederek Maersk'in Çin ile işbirliğine büyük önem verdiğini vurguladı.

Yetkili, Maersk'in Çin'deki pazar fırsatlarını daha fazla keşfetmeye ve yeşil deniz taşımacılığı gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Maersk İşbirliğini Geliştiriyor - Son Dakika

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